Meteo, stop all'instabilità: l'anticiclone porta la vera estate

“Arriva la vera estate sull'Italia, nella sua accezione più calda e stabile”. E' quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “L'anticiclone africano porrà la parola fine a questa lunga fase instabile e temporalesca che ci accompagna da oltre un mese. Già a partire dal weekend infatti il tempo si farà decisamente più stabile e soleggiato rispetto ai giorni scorsi da Nord a Sud, con al più qualche sporadico temporale su Alpi e Appennini ma ben poca cosa rispetto a quanto abbiamo assistito a questi giorni”.

PRIMA ONDATA DI CALORE DELL'ESTATE 2023. “Con l'anticiclone africano arriverà però anche la prima ondata di caldo del'estate 2023 - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - le temperature saranno infatti in netto aumento con primi picchi over 30°C entro domenica, ma al Centrosud nelle zone interne si potranno sfiorare anche i 34-36°C nella prossima settimana. Un balzo verso l'alto che avvertiremo in modo deciso considerando che dopo settimane di clima a tratti fresco non siamo ancora abituati a temperature elevate. C'è però anche da dire che lungo le coste il clima sarà decisamente più temperato, con massime in genere non oltre i 26-29°C: questo complici le brezze marine che potranno risultare anche fresche a causa di un mare ancora freddo”.

ATTENZIONE A QUALCHE FORTE TEMPORALE AL NORD. “Le regioni settentrionali si troveranno infatti sul bordo della cupola anticiclonica africana, con tempo sì stabile e caldo, ma anche la possibilità di qualche forte temporale in primis su Alpi e Piemonte. Da valutare poi la possibilità di un break temporalesco più importante dopo il 22-23 al Nord e più marginalmente al Centrosud, ma resta ancora una ipotesi tutta da confermare. Seguiranno aggiornamenti” concludono da 3bmeteo.com