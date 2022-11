Addio 'novembrata': quando potrebbe tornare il freddo

L'alta pressione durerà poco. Nei prossimi giorni in buona parte della penisola il tempo dovrebbe mantenersi sereno (fatta eccezione per il Nord) anche se non mancheranno episodi di instabilità a cavallo tra giovedì e venerdì. Le cose potrebbero cambiare in modo più deciso nel fine settimana, ovvero tra il 12 e il 13 novembre. Usiamo il condizionale non a caso: vista la distanza temporale la tendenza che andiamo a descrivere va presa con una certa dose di cautela.

Che succederà dunque? Gli esperti di 3BMeteo, come riporta Today.it, riferiscono infatti che c’è sul tavolo un'ipotesi di peggioramento per l'arrivo di correnti di aria fredda provenienti dai Balcani. Questa corrente, si legge sul popolare sito di meteo, "potrebbe formare una depressione attorno all'Italia tra sabato e domenica riportando piogge diffuse sul nostro territorio e anche la neve in montagna". Insomma, addio bel tempo e addio "novembrata". Se questa tendenza verrà confermata è lecito attendersi anche un abbassamento delle temperature che del resto, specie al centro-sud, sono insolitamente miti per il periodo.