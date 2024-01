Mare molto mosso a nord dell'isola d’Elba e, fra oggi e domani, mosso anche sulla costa centrale della Toscana. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio mareggiate a partire dalle ore 20 di oggi 3 gennaio, fino alle ore 12 di domani, giovedì 4 gennaio. Vi rientra in toto la Provincia di Pisa. Attese anche raffiche di vento di Libeccio fino a 60 - 70 chilometri all’ora sulla costa centrale e sui crinali appenninici.