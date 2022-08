Maltempo 18 agosto 2022: l'analisi di Rete Meteo Amatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il gruppo di esperti meteo della RMA il cui acronimo recita Rete Meteo Amatori a seguito dell'evento meteorologico che ha interessato la Toscana, coinvolgendo anche parte della provincia di Pisa, ha condotto un report di analisi per comprendere più nel dettaglio come si sono originati i forti venti di Downburst. Gli autori di questa approfondita analisi sono Franco Menenti di Roma e Andrea Pardini di Cascina che dopo una attenta e scrupolosa valutazione di mappe, dati satellitari e radar hanno ricostruito la dinamica di tale sistema. L'analisi è consultabile liberamente sul sito del gruppo dov'è presente anche la versione PDF scaricabile per una lettura offline.