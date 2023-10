Ancora condizioni di maltempo in Toscana e allerta gialla confermata fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 ottobre, per pioggia, vento e mareggiate. Per quanto riguarda le zone interessate per il rischio idrogeologico, in Provincia di Pisa, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha segnalato che l'avviso riguarda i comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano.

Per quanto riguarda le precipitazioni, le zone interessate dalle precipitazioni sono tutte quelle settentrionali a ridosso dell'Appennino (province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze). Il mare è agitato a nord dell'Elba e molto mosso a sud, mentre un vento forte di libeccio sta interessando la costa (raffiche tra i 60 e gli 80 km/h), le zone interne (50-60 km/h) e i rilievi (80 km/h). Per il vento e le mareggiate, è interessata l'intera costa pisana.