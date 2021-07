Meteo, il break dell'estate: pioggia e calo delle temperature

Oggi, martedì 13 luglio, l'estate si prende una pausa. Dal Nord Atlantico, come sottolinea l'esperto di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, entra in azione una perturbazione collegata ad una saccatura di bassa pressione che oggi transiterà sulla Toscana da ovest verso est, scaricando piogge e temporali localmente anche violenti, specie sulle zone più interne. Correnti di aria più fresca che spingeranno il fronte affluiranno sulla nostra regione, determinando un brusco abbassamento delle temperature e mettendo fine al caldo di queste ultime giornate, con la colonnina di mercurio che perderà anche 8°C. La saccatura depressionaria sembra intenzionata a stazionare in prossimità dell’Europa centrale anche oltre la metà della settimana, mantenendo il tempo spiccatamente variabile in Toscana e con temperature stazionarie su valori finalmente gradevoli.

Le previsioni meteo a Pisa

A Pisa si andrà verso un veloce peggioramento ed una rinfrescata da martedì, con passaggio di rovesci e temporali già in mattinata. Nel corso del pomeriggio comunque il tempo tenderà a migliorare, con temperature massime non oltre i 27°C. I valori della notte successiva risulteranno un po’ più freschi rispetto a quelli della notte precedente e scenderanno fino a 19/20°C. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un’alternanza di schiarite a tratti ampie e temporanei annuvolamenti associati a qualche possibile piovasco in mattinata, mentre la colonnina non andrà oltre i 24/25°C. Nubi sparse e schiarite anche ampie giovedì, con temperature minime intorno a 18°C e massime sui 27°C.