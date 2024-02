Meteo, nuvolosità in aumento in Toscana poi nel weekend tornano le piogge

"L’anticiclone continua a dominare lo scenario meteorologico del Mediterraneo, favorendo l'afflusso di masse d’aria miti, con temperature anche di 6-8°C superiori alle medie climatiche del periodo, alla quota di riferimento posta all’incirca a 1500 metri sul livello del mare. Nei prossimi giorni, in un contesto ancora stabile, il promontorio anticiclonico lascerà spazio all’ingresso di correnti umide di estrazione occidentale, foriere di un incremento della nuvolosità sulla regione Toscana; queste nubi basse non saranno tuttavia causa di fenomeni rilevanti, fatto salvo qualche debole e fugace piovasco confinato perlopiù all’alta Toscana, in particolare fra Garfagnana e Lunigiana". E' la situazione meteorologica che attenderà la Toscana per i prossimi giorni come conferma Francesco Costa, meteorologo di 3bmeteo.com.

"Nel weekend tornano le piogge - conferma Costa - da sabato 10 febbraio è atteso un nuovo cambio di scenario, a causa di una circolazione depressionaria che si farà spazio sul bacino del Mediterraneo, riportando condizioni di instabilità diffusa sulla nostra regione. Le piogge torneranno dunque ad interessare la Toscana dopo una lunga fase siccitosa, in un contesto più ventilato che garantirà inoltre un notevole miglioramento della qualità dell’aria, dopo che nelle ultime settimane, soprattutto nei principali centri urbani, aveva riscontrato un notevole peggioramento a causa dei moti subsidenti, tipica caratteristica dei periodi stabili e anticiclonici. Si assisterà inoltre ad un calo termico, su valori di poco al di sotto delle medie stagionali con l'inizio della prossima settimana".