Meteo, il bel tempo ha le ore contate: in arrivo pioggia e temporali in Toscana

Sarà un fine settimana all'insegna del maltempo nella nostra regione. Nel weekend è atteso infatti il passaggio di una perturbazione che interesserà tutto il Centro-Nord.



In Toscana, come conferma il meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia, avremo un venerdì prevalentemente soleggiato con velature in aumento solo dalla sera. Sabato inizio di giornata stabile ma con molte nubi, primi piovaschi sul litorale. Dal pomeriggio piogge e temporali intensi in spostamento dalle aree centro-settentrionali al resto della regione con fenomeni intensi attesi tra sera e notte sulla Versilia, Livornese e bassa Toscana. Su queste aree non sono esclusi temporali stazionari capaci di riversare sul terreno più di 100mm di pioggia in poche ore, specie sul Grossetano, con annesse criticità idrogeologiche.



Tempo in graduale miglioramento domenica, sebbene sui rilievi interni persisteranno rovesci e temporali sparsi. Ampie schiarite sulla costa.



Sabato temperature massime in leggero calo, valori non superiori ai 22-24°C. Domenica massime comprese ovunque tra 22 e 25°C. Forte vento di Scirocco e mare molto mosso sabato. Prossima settimana con clima autunnale.



METEO PISA. Venerdì cielo sereno, temperature massime fino a 23°C. Sabato maltempo con piogge e temporali intensi dal pomeriggio, fenomeni intensi in serata, temperature massime non oltre i 22°C. Domenica cielo nuvoloso con rovesci sparsi tra una schiarita e l’altra, temperature massime fino a 24°C.