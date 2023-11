Meteo, una tregua poi torna il maltempo: ecco dove pioverà nel weekend

L’Italia in queste ore viene investita da un flusso di correnti di origine atlantica, con perturbazioni in trasferimento da ovest verso l’est-Europa: una situazione che porta maltempo sulla nostra penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Ma che tempo farà poi per tutto il weekend? Procediamo con ordine.

Allerta meteo venerdì 10 novembre

Tanta pioggia su Toscana, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 10 novembre, allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-occidentale, allerta gialla sui restanti settori della regione, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, su parte di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia e Sardegna nord-occidentale.

Previsioni meteo weekend 11-12 novembre

Il fronte perturbato si farà sentire anche nella giornata di sabato con le ultime piogge sul basso versante tirrenico, coinvolgendo bassa Campania, Calabria e nordest Sicilia. Sul resto d'Italia il weekend comincerà più stabile e soleggiato grazie a un rinforzo dell'anticiclone, anche con un certo incremento delle temperature diurne. Ma è solo una pausa. Dall'Atlantico, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, non si esaurirà il treno di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo e un nuovo fronte incanalato nel flusso occidentale raggiungerà la Sardegna con le prime piogge tra il pomeriggio e la sera.

Si prospetta un nuovo peggioramento del tempo nella giornata di domenica, soprattutto al Centro-Sud. A farne direttamente le spese saranno le regioni del versante tirrenico, dalla Toscana alla Calabria e a gran parte della Sicilia, dove si potranno avere fenomeni temporaleschi anche forti, in particolare tra Campania e Calabria, dove potrebbero assumere carattere di nubifragio.

Le regioni del Nord Italia 'saltate' dalla perturbazione

Le condizioni nella seconda parte della giornata di domenica dovrebbero migliorare parecchio da nord, con schiarite a partire dalla Toscana. Nel corso della giornata i fenomeni sconfineranno anche al versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia, anche se di minore intensità. Buone notizie, in sintesi, per le regioni settentrionali che rimarranno praticamente saltate, trovandosi più a nord rispetto alla traiettoria del fronte, con tempo più soleggiato. Da segnalare inoltre una ventilazione forte che 'ci terrà compagnia' per tutto il fine settimana.