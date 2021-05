L'avviso è stato esteso per la notte fino alle ore 6 del 14 maggio

Il codice giallo per mareggiate sull'Arcipelago, in vigore per oggi 13 maggio, prosegue la sua validità fino alle ore 6 di venerdì 14 maggio. Il bollettino emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale conferma anche lo stato di vigilanza su tutte le isole al largo della costa toscana.