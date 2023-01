Il monitoraggio sul meteo: 3 tornado in Toscana su 41, oltre 200 le trombe marine

Il Progetto di Rete Meteo Amatori, la cui sede è a Cascina ma che opera a livello nazionale, ha visto la pubblicazione del nuovo report annuale sui tornado in Italia. Il progetto, avviato nel 2014, conta più di 300 fenomeni censiti, senza contare le trombe marine. Nell'anno appena trascorso i fenomeni sono stati ben 41 di cui 3 nella regione Toscana, oltre più di 200 trombe marine che in alcuni casi hanno anche interessato l'aree costiere.

"Alcuni di voi potrebbero dire - si legge nella nota dell'associazione - 'ma in Italia non ci sono i Tornado sono solo trombe d’aria!' I termini 'tornado' e 'tromba d’aria' sono sinonimi e fanno riferimento allo stesso fenomeno vorticoso, la cui definizione è la seguente: tornado o tromba d’aria è una colonna d’aria in forte rotazione, a contatto col terreno, dal diametro che varia da qualche metro a qualche chilometro". Quindi è lecito parlare di tornadi. Tutte le informazioni e le spiegazioni sono contenute nel report, scaricabile dal sito tornadoinitalia.it oppure al link dedicato.

"Si ringraziano anzitutto gli autori Andrea Pardini, Daniel Gialdini e Franco Menenti di questo importante lavoro - aggiunge Rete Meteo Amatori - che può essere un ottimo spunto di ricerca scientifica per capire la tendenza in correlazione ai cambiamenti climatici. Si ringraziano poi tutti coloro che ci hanno aiutato alla raccolta dei vari fenomeni fornendoci materiale video e fotografico, oltre ad importanti testimonianze oculari. Si ringraziano anche tutti i gruppi di meteo-appassionati, i professionisti e i vari media che ci hanno aiutato nel recupero delle informazioni su luoghi non direttamente raggiungibili, fornendoci importanti contenuti multimediali utili a ricostruire la dinamica del fenomeno".