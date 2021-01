Maltempo: Monte Serra imbiancato dalla neve

La dama bianca è arrivata sul Monte Serra. La neve infatti è iniziata a scendere in vetta nelle prime ore della mattina di oggi, 5 gennaio, come testimonia la webcam di Rete Meteo Amatori.

Le previsioni, con l'allerta meteo lanciata dalla Regione Toscana, parlavano di una quota neve in abbassamento nella giornata di oggi fino a 400-500 metri. Il codice giallo per neve resta in vigore al momento fino alla mezzanotte.