Meteo Pisa, Pasqua all'insegna del vento e del calo delle temperature

Nel corso dei prossimi giorni, o meglio sino a venerdì compreso, in Toscana ritroveremo condizioni atmosferiche stabili ed estremamente miti, con temperature sopra le medie stagionali: punte massime di 24 - 26°C. I cieli risulteranno a tratti solcati da nubi alte e stratificate, con sabbia sahariana in sospensione. Lo rende noto il meteorologo di 3Bmeteo Francesca Del Francia.

"La prima parte di sabato trascorrerà stabile e molto mite, ritroveremo però una temporanea instabilizzazione del tempo tra il pomeriggio di sabato e le primissime ore di domenica quando compariranno locali acquazzoni lungo l'Appennino e i settori prospicienti, nonché in maniera più isolata su Versilia, Lucchesia, pisano, colline livornesi, Colline Metallifere e Crete senesi. La giornata di Pasqua trascorrerà all'insegna della stabilità e del forte Grecale (specie sulle coste e tra Senese e Maremma); temperature massime previste in avvertibile calo, comprese tra 16 e 21°C. Pasquetta ovunque assolata ma con moderati venti nord-occidentali; temperature previste senza grosse variazioni o in lieve ulteriore flessione".

Le previsioni meteo a Pisa

Nei prossimi giorni su Pisa ritroveremo tempo assolato o con temporanee nubi medio-alte in transito; temperature massime superiori alle medie comprese tra 23 e 25°C. Nel corso della seconda parte di sabato, segnatamente nelle ore che vanno dal pomeriggio sino alla tarda sera, si potrebbero sviluppare locali e rapidi acquazzoni. Seguirà un Pasqua assolata ma con forti venti di Grecale e temperature in calo di alcuni gradi. Pasquetta altrettanto soleggiata, con venti ancora moderati e valori massimi intorno ai 18°C.