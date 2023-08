L'afa che in questi giorni ha interessato lo stivale e la Provincia di Pisa sta per terminare: arriva la pioggia. Un primo calo termico è previsto da sabato 26 agosto, soprattutto al nord. Sarà domenica 27 agosto ad esserci il peggioramento in modo più diffuso- Non necessariamente la chiusura dell'estate, ma di certo uno 'stop', con un sensibile abbassamento delle temperature.? Fino a martedì 29 agosto, con il termometro che segnerà 10-12 gradi in meno rispetto a oggi. La perturbazione ragiungerà anche le regioni del sud, ma lo farà non prima di lunedì-martedì.

Temperature in calo

Quando e dove ci saranno forti temporali

Da domenica pomeriggio i temporali si faranno via via più frequenti al nordovest e, in serata, potranno raggiungere anche il Triveneto. Maggiore attenzione poi da lunedì, quando è previsto l'arrivo di piogge sul bacino del Mediterraneo. Concreto il rischio di temporali violenti, con nubifragi, grandine di grossa dimensione e forti raffiche di vento che potranno colpire gran parte delle regioni centro-settentrionali. Il tutto condito da venti forti e termometro giù, con temperature da fine estate - inizio autunno.