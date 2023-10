Piogge e temperature in calo: arriva l'autunno anche nel pisano

Settimana instabile, a tratti anche perturbata sulla Toscana. "L'avvicinamento di una vasta area depressionaria dall'Atlantico - spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - porterà diversi impulsi perturbati sulla Regione, il più intenso dei quali transiterà probabilmente nella seconda metà della settimana, decretando così l'arrivo vero e proprio della stagione autunnale".



ROVESCI E TEMPORALI A INTERMITTENZA. "Dalla giornata di mercoledì il tempo sarà in peggioramento su tutta la Toscana - annuncia l'esperto - con piogge sparse, più intense e persistenti però su Lunigiana e Versilia, dove non mancheranno fenomeni temporaleschi anche forti, occasionalmente anche su pisano e livornese. La situazione non cambierà per il prosieguo della settimana - continua Buscemi - anzi peggiorerà ulteriormente tra giovedì e venerdì, con fenomeni localmente intensi specialmente sui settori costieri".

TEMPERATURE MITI, IN DIMINUZIONE NEL WEEKEND. "Le temperature saranno abbastanza miti per il periodo, con alti tassi di umidità sulle coste e valori oltre i 25°C nelle zone interne. Nel weekend comunque il transito del fronte freddo porterà a una diminuzione generale delle temperature - conclude il meteorologo - su valori allineati alle medie del periodo".