Pisa e provincia un inverno assente 2023-24: ecco i dati dalla stazione di Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il periodo invernale del 2023-2024 si è rivelato sorprendentemente mite e piovoso nella zona del pisano, secondo i dati registrati da Meteo POP Rete Meteo Amatori. Contrariamente alle aspettative tradizionali, le temperature sono state costantemente sopra la media stagionale, con un aumento medio di +1,57°C rispetto agli anni precedenti, come evidenziato dai nostri rilevamenti nella centralina di San Casciano di Cascina (Pisa). Durante l'inverno appena trascorso, le condizioni meteorologiche non hanno mostrato anomalie negative significative, e le gelate sono state sporadiche, principalmente attribuite al fenomeno dell'inversione termica. Sul fronte delle precipitazioni, si è osservata una tendenza leggermente più piovosa rispetto alla norma, con il mese di Febbraio che ha registrato un accumulo pluviometrico eccezionale di +81mm. In contrasto, sia Dicembre che Gennaio hanno sperimentato un deficit di pioggia rispetto alla media stagionale. Questi dati riflettono una variazione significativa nelle condizioni meteorologiche durante l'inverno 2023-2024 nella zona del pisano, con temperature sopra la media e fluttuazioni nelle precipitazioni che hanno influenzato il clima locale. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sui dati meteorologici raccolti durante l'inverno appena trascorso, vi invitiamo a contattarci o a visitare il nostro sito web per ulteriori aggiornamenti e analisi. Meteo POP - Rete Meteo Amatori