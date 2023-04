"Dall’Europa sudoccidentale è in fase di espansione un campo anticiclonico che sta riportando condizioni di stabilità anche sulla Toscana, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in aumento". E' quanto afferma il meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino che aggiunge: "Ci attende qualche giornata dal gradevole clima tardo primaverile, tanto che le temperature massime arriveranno a raggiungere punte di 25°C venerdì. Ma si tratterà solo di una parentesi di stabilità, poiché dal Nord Europa un vortice punterà l’Italia tra domenica e lunedì, determinando il ritorno delle piogge anche in Toscana. Già nel corso di sabato le nubi andranno aumentando sulla nostra regione, con prime deboli piogge che faranno la loro comparsa soprattutto sulle zone interne. Domenica la perturbazione collegata al vortice entrerà nel vivo e provocherà una giornata molto nuvolosa con piogge e rovesci che diverranno più intensi in serata e con temperature in diminuzione. Lunedì 1° maggio sarà un’altra giornata instabile con piogge e rovesci sparsi, più frequenti sulle zone interne, e temperature in ulteriore diminuzione".

METEO PISA. Tempo soleggiato venerdì con clima gradevole e temperature massime fino a 21°C. Sabato la nuvolosità andrà aumentando parzialmente in un contesto comunque asciutto, le temperature non subiranno variazioni di rilievo e le massime oscilleranno intorno ai 21°C. Domenica sarà una giornata nuvolosa, con piogge e rovesci soprattutto dal pomeriggio e temperature massime sui 20/21°C. A tratti instabile lunedì 1° maggio con piogge soprattutto nella prima parte della giornata e temperature massime non oltre i 18/19°C.