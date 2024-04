Dopo il break tornano freddo e temporali: maltempo in agguato per il 1° maggio

Prima la rimonta dell'anticiclone, poi il ritorno improvviso del maltempo. Un cambio repentino che si concretizzerà nei prossimi giorni, con il 1° maggio che di fatto rischia di essere 'rovinato' dalla pioggia, almeno in alcune regioni italiane. La tregua dal maltempo dovrebbe terminare con l'inizio della prossima settimana

Meteo, weekend con l'anticiclone

Andiamo per gradi. Come ricordano gli esperti di 3bmeteo, durante il weekend l'anticiclone africano tornerà a fare capolino sullo Stivale: "Le temperature aumenteranno già sul finire della settimana e guadagneranno altri gradi fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud e al Nordest, con valori che si porteranno di alcuni gradi oltre le medie del periodo, in particolare sulle regioni tirreniche". Nonostante gli effetti dell'aria calda, anche tra sabato 27 e domenica 28 aprile, ci saranno segnali di instabilità in alcune zone: le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest e la Sardegna, con fenomeni meno intensi sul Nordest e al Centro. Nella giornata di domenica il tempo sarà stabile quasi su tutta la penisola, mentre le temperature cresceranno fino a raggiungere i 24-25 gradi.

Cosa succede il 1° maggio

Purtroppo, come spiegano gli esperti, questa situazione di stabilità è destinata a terminare, proprio a partire da mercoledì 1° maggio: "Se la tendenza sarà confermata il prossimo mese potrebbe cominciare con un incremento dell'instabilità a partire dalle regioni occidentali dello Stivale, con piogge e temporali in avanzamento verso l'Adriatico. In questo contesto dovremmo altresì attenderci un certo calo delle temperature. A seguire nuovi impulsi instabili potrebbero dirigersi dall'Europa occidentale verso la nostra penisola, riproponendo fenomeni di instabilità in avanzamento da ovest ad est nel corso della prima settimana di maggio".

