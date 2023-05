Meteo, per l'estate è ancora presto: "Almeno altri 10 giorni di piogge e temporali"

“La prima decade di maggio si è dimostrata particolarmente instabile se non perturbata sull'Italia, a causa della reiterata discesa di perturbazioni ora dal Nord Europa, ora dall'Atlantico” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue: “Ne avremo ancora per diverso tempo: almeno fino al 20 maggio infatti il Mediterraneo centrale e l'Italia saranno infatti preda di nuove perturbazioni e vortici ciclonici a ripetizione, con la complicità della totale latitanza delle alte pressioni.” In parole povere, avremo a che fare ancora numerose piogge e temporali su gran parte del Paese, talora anche di forte intensità.

“Questo non significa che pioverà ovunque ininterrottamente da mattina a sera - precisa l'esperto di 3bmeteo.com - ma che dovremo mettere in conto quasi quotidianamente l'acquazzone o il temporale improvviso, che potrà arrivare tra un'occhiata di sole e l'altra. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine”.

NIENTE CALDO, ANZI TEMPERATURE A TRATTI SOTTO LA MEDIA. “Di conseguenza non farà mai particolarmente caldo, anzi le temperature potranno risultare spesso sotto le medie del periodo, in particolare al Centronord - avverte Ferrara - le temperature massime infatti non dovrebbero quasi mai superare i 20-23°C, con qualche punta superiore giusto su Sicilia e Sardegna. In diversi casi i valori diurni potranno persino far fatica a raggiungere i 19-20°C, specie nelle aree più piovose. Sulle Alpi potrà inoltre tornare a nevicare alle alte quote ma con qualche sorpresa non esclusa a tratti fin sotto i 2000m”.