Meteo: confermata l'allerta fino alla mezzanotte, giovedì tempo in miglioramento

Meteo all'insegna dell'instabilità ancora per la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno. La sala operativa della Protezione civile regionale conferma pertanto il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali fino alla mezzanotte. Si potranno verificare infatti ancora rovesci e temporali localmente forti, possibili ovunque, più probabili e frequenti dal pomeriggio e sulle zone interne.

Per domani, giovedì 15 giugno, si prevede invece un miglioramento. La Soup ha emesso un Codice verde per tutta la Toscana: si potranno verificare isolati e brevi temporali nel pomeriggio, più probabili su Appennino settentrionale, Apuane, Amiata e Coline Metallifere.