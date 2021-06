Meteo: 2 giugno di sole e qualche nuvola, poi arriva il 'caldo africano'

Sarà un 2 giugno tra luci e ombre, dal punto di vista meteorologico, sulla Toscana. Come spiegano da 3BMeteo, il sole non mancherà, ma verrà a tratti offuscato dal passaggio di nubi medio alte da ovest verso est, a tratti anche estese specie in serata, ma senza particolari precipitazioni.

TRA GIOVEDI' E SABATO PRIMO VERO CALDO ESTIVO. Nei giorni a seguire rimonterà temporaneamente un promontorio dell'anticiclone africano sulla Toscana, responsabile di tempo sostanzialmente soleggiato, con al più addensamenti in Appennino ma basso rischio di pioggia. La nota saliente riguarderà le temperature, che saranno in netto aumento con primo vero caldo di stampo estivo. Tra venerdì e sabato infatti sulle zone interne si potranno raggiungere i 30-32°C, mentre lungo le coste il caldo sarà in parte smorzato dalle brezze marine, con qualche grado in meno. Più nello specifico su Pisa le massime potranno raggiungere punte di 28-29°C. Tuttavia soprattutto sulle coste il caldo sarà piuttosto afoso, per via di correnti umide provenienti dal mare, con temperature percepite anche maggiori di quelle reali.

DOMENICA RISCHIO TEMPORALI. Proprio nel weekend, e in particolare domenica, l'anticiclone potrebbe indebolirsi per un impulso instabile proveniente dall'Atlantico. "In questa fase - sottolineano da 3BMeteo - ci attendiamo dunque il ritorno di qualche rovescio o temporale nella giornata di domenica, con nuovo calo delle temperature. Si tratta tuttavia di una previsione non definitiva, che necessiterà di ulteriori conferme e analisi".