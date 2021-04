Zona gialla bagnata dal maltempo: piogge e temporali al centro-nord

“Una saccatura atlantica lambirà l'Italia nei prossimi giorni, mantenendo il tempo spesso instabile in primis al Nord, ma in parte anche al Centro”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Prime locali piogge attese già lunedì, ma sarà tra martedì e giovedì che avremo piogge e temporali più frequenti, localmente anche di una certa intensità. Come detto coinvolte soprattutto le regioni del Nord ma anche il Centro, in primis Toscana, Umbria e Marche; precipitazioni invece più occasionali tra Lazio e Abruzzo, se non molto sporadiche sui settori meridionali, così come sulla Sardegna. Questo non significa che pioverà 24 ore su 24 per tutti i giorni ma le precipitazioni si verificheranno ad intermittenza: anche le aree più interessate godranno infatti di parentesi asciutte con delle aperture”.

AL SUD ANTICICLONE AFRICANO. “Tutto un altro registro invece al Sud, che sarà protetto da un lembo dell'anticiclone africano con tempo più stabile - prosegue Ferrara - il tempo non sarà però sempre soleggiato, ma i cieli potranno venire a tratti offuscati da nuvolosità irregolare di passaggio, pur senza precipitazioni di rilievo se non casi molto isolati tra Campania e Molise. La nota saliente riguarderà le temperature, che saranno in netto aumento per venti in arrivo dal Nord Africa, con punte anche di oltre 24-25°C, fino a sfiorare picchi di 27-28°C sulle zone interne della Sicilia, sul cosentino e sul tavoliere foggiano nel corso della settimana. Farà invece decisamente più fresco lungo le coste, specie laddove spirerà il vento dal mare ancora freddo”.

ARRIVA LA SABBIA DAL DESERTO. “I venti da Sudovest soffieranno anche sostenuti in quota e trascineranno concentrazioni anche piuttosto elevate di pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo e l'Italia. Potremo così notare cieli a tratti giallognoli e pioggia 'sporca' laddove vi saranno precipitazioni”.

WEEKEND DEL 1° MAGGIO ITALIA DIVISA TRA SOLE E NUOVI ACQUAZZONI. “Anche per il prossimo weekend si prospetta una situazione piuttosto analoga a quella prevista in settimana, con una Italia contesa tra qualche pioggia o temporale ancora possibile al Nord e in parte al Centro, e condizioni più assolate al Sud. Si tratta però di una linea di tendenza ancora in fase di analisi e non definitiva” concludono da 3bmeteo.com

Le previsioni meteo a Pisa

LUNEDI' 26 APRILE. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3001m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

MARTEDI' 27 APRILE. Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 10.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2499m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

MERCOLEDI' 28 APRILE. Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2426m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.