Meteo, torna l'ondata africana: caldo e afa anche a Pisa

Colonnina di mercurio in salita anche nelle regioni centrale del Paese. Le previsioni per i prossimi giorni

“Si prospetta una settimana decisamente calda sull’Italia centro meridionale, dove è attesa l’ennesima ondata di calore africana”. E' quanto annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega: “Entro metà settimana si raggiungere l’apice del caldo, stante il graduale afflusso di correnti via via più calde dal Nord Africa. Si toccheranno così, tra giovedì e venerdì, nuovamente i 40-42°C nell’entroterra siculo, ma anche su Tavoliere, materano e cosentino, 36-38°C beneventano, Salento, campidano e cagliaritano. Il caldo si farà sentire anche al Centro con picchi di 35-37°C su interne tosco-laziali, pianure emiliano-romagnole e vallate umbre, sino a 37/38°C nell’entroterra marchigiano”.

AFA E NOTTI TROPICALI. “Lungo le coste il caldo sarà meno intenso ma aggravato da concentrazioni maggiori di umidità che aumenteranno la sensazione di afa - avverte Mazzoleni - non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città, con temperature serali localmente prossime ai 30°C”.

AL NORD TEMPORALI LOCALMENTE INTENSI. “Nel frattempo il Nord Italia risentirà di infiltrazioni di aria più instabile atlantica, che potranno innescare rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità, stante il marcato contrasto termico. Già mercoledì saranno le Alpi centro occidentali e localmente le vicine Prealpi a essere interessate, mentre tra giovedì e la prima parte di venerdì l’instabilità dovrebbe risultare più diffusa, con fenomeni non solo su Alpi e Prealpi ma anche su Valpadana e Trivento” concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni a Pisa

LUNEDI' 5 LUGLIO. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4663m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

MARTEDI' 6 LUGLIO. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4768m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

MERCOLEDI' 7 LUGLIO. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4617m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.