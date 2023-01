Meteo in Toscana: temperature miti e cieli velati fino alla Befana

Ancora temperature gentili e cieli velati nell'attuale fase climatica, caratterizzata - come dice il meteorologo di 3bmeteo Federico Brescia - da una costante presenza dell’anticiclone. Il tempo negli ultimi 20 giorni è stato davvero poco dinamico sulla Toscana, tra nubi basse e qualche debole pioggia, soprattutto sulle aree settentrionali della regione. Nei prossimi giorni non si intravedono importanti cambiamenti, nemmeno per la giornata dell'Epifania, mentre dal weekend qualcosa potrebbe cambiare.

Mercoledì 4 nubi sparse ovunque con nebbie nelle pianure più interne al mattino. Giovedì 5 cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Maremma e sulle coste, qualche schiarita in più in Appennino. Venerdì 6 nuvolosità variabile, più compatta sui litorali. Temperature sempre oltre la media del periodo con punte massime di 15-17°C. Nel weekend è atteso un aumento delle nubi per il possibile arrivo di una perturbazione atlantica che dalla sera di sabato 7 potrebbe portare piogge sparse, più organizzate e abbondanti domenica 8. Si tratterebbe del primo vero peggioramento in grado di sbloccare questa situazione statica che va avanti ormai da settimane. Per ora è ancora una tendenza che necessità di ulteriori analisi. Restate aggiornati sul sito di 3Bmeteo per maggiori dettagli.

METEO PISA: nuvolosità variabile con locali schiarite almeno fino all’Epifania. Nel weekend atteso un peggioramento con piogge via via più diffuse, soprattutto domenica. Temperature oltre la media, massime tra 13 e 15°C.

METEO LIVORNO: molta nuvolosità con locali schiarite almeno fino all’Epifania. Nel weekend atteso un peggioramento con piogge via via più diffuse, soprattutto domenica. Temperature oltre la media, massime tra 13 e 15°C.

METEO FIRENZE: nuvolosità variabile con locali schiarite almeno fino all’Epifania. Nel weekend atteso un peggioramento con piogge via via più diffuse, soprattutto domenica. Temperature oltre la media, massime tra 13 e 17°C.

METEO AREZZO: nuvolosità variabile con locali schiarite almeno fino all’Epifania. Possibili nebbie al mattino Nel weekend atteso un peggioramento con piogge via via più diffuse, soprattutto domenica. Temperature oltre la media, massime tra 10 e 14°C.