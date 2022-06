Dal caldo all'allerta meteo e ritorno: dopo i temporali nuova ondata africana

L'ondata di caldo si prende una pausa ma per l'Italia si passa dall'ondata di calore all'allerta meteo. Colpa dell'energia che si è accumulata nell'aria e del vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia e che orchestrerà una perturbazione destinata all'Europa centrale e al Nord Italia.

Le previsioni meteo

Già nella serata di lunedì, come riporta Today.it, il fronte perturbato raggiungerà le regioni settentrionali a partire dall'arco alpino e darà luogo a piogge e rovesci sparsi che nella notte di martedì potranno risultare anche temporaleschi. Le ore del mattino di martedì si apriranno all'insegna di una diffusa instabilità, destinata anche a parte della Val Padana, a causa dell'indebolimento dell'anticiclone in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali. Attesi fenomeni anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento con possibili nubifragi, specie sul settore lombardo-veneto e la sera su quello friulano.

Sul resto della penisola invece proseguirà l'azione stabilizzante dell'anticiclone africano, responsabile anche di temperature elevate.

Una attenuazione del caldo è prevista da martedì ma una normalizzazione dei valori si avrà solo entro la giornata di giovedì quando gran parte della Penisola vedrà valori in linea col periodo. Un leggero sopra media resisterà solo sulle regioni settentrionali in particolare di Nordovest ma in ogni caso non sarà caldo intenso.

La nuova ondata di calore

Sembra confermata una nuova ondata di caldo, anche intenso, più o meno in corrispondenza del weekend ma questa volta con temperature che saranno più alte al Nord soprattutto Nordovest, Emilia Romagna, Sardegna e regioni centrali tirreniche.