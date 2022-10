Meteo, temperature pazze: il caldo autunnale domina ancora la scena in Toscana

Continuerà sino ai primi di novembre questa lunga parentesi di sopra media termico. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Del Francia.

Nei prossimi giorni le temperature risulteranno sino a 5-8°C superiori alla media stagionale in tutta la Toscana e quindi anche nel pisano.



"Pian piano, dopo i primi di novembre, questa anomalia dovrebbe rimarginarsi e il sopra media termico attestarsi al più intorno ai 3°C accompagnato da maggiore variabilità e qualche locale piovasco pomeridiano non escluso specie nell'entroterra appenninico - sottolinea Del Francia - per il medio-lungo termine, al momento, non si intravede però ancora alcun peggioramento significativo del tempo. Anche il recente aggiornamento dell'ISPRA conferma un livello di severità idrica ancora alto (colore rosso) in Toscana e quindi come sia importante il ritorno delle benefiche piogge autunnali".

Martedì ancora nubi irregolari al mattino e qualche pioggia sugli estremi settori settentrionali toscani. Alta pressione che da mercoledì determinerà, quindi, stabilità ma condizioni non sempre completamente assolate; questo specie nelle valli interne e su talune aree costiere ove nebbie e nubi basse tenderanno ad intensificarsi nelle ore più fredde del giorno.