Meteo, settimana di gran caldo anche a Pisa

“Si preannuncia una settimana di caldo anomalo sull’Italia per via di una eccezionale ondata di calore che stazionerà per più giorni sul Mediterraneo”. “Oltre l'intensità altra caratteristica sarà l'estensione del caldo anomalo; dalla Spagna orientale all'Italia, fino a toccare la Francia meridionale e i Balcani - conferma Francesco Nucera di 3bmeteo - le temperature continueranno ad aumentare giorno dopo giorno ed entro metà settimana si potranno raggiungere valori eccezionali con punte anche di 42-45°C al Centro Sud. Sul 60% delle regioni potranno verificarsi i 40°C. Il caldo - continua Nucera - si avvertirà anche di notte. Non si escludono nuovi potenziali record di caldo".

CALDO MA ANCHE TEMPORALI AL NORD. “Farà caldo anche al Nord dopo i temporali degli ultimi giorni ma sarà meno intenso. Proprio a causa del prolungarsi dell’onda di calore e per l’assenza di ventilazione crescerà l’umidità; di conseguenza aumenterà il disagio corporeo per l’afa. Secondo le previsioni l'ondata di caldo dovrebbe attenuarsi in terza decade a partire dalle regioni settentrionali con temporali anche forti mentre si concentrerà via via al meridione”.

METEO PISA. L’anticiclone africano porterà una settimana di sole e di gran caldo sulla città con temperature elevate, comprese tra 32 e 34°C affiancate da alti tassi di umidità. Condizioni di disagio intenso per l’afa si avranno soprattutto durante le ore serali e notturne con calura opprimente.

Caldo record, i consigli per proteggersi