Meteo: weekend di Ferragosto all'insegna del gran caldo

Meteo, quando finisce il gran caldo: tutte le previsioni per il 15-16 agosto 2020

Gran caldo sull'Italia in questi giorni di metà agosto, come da tradizione. Tra oggi mercoledì 12 e domani giovedì 13 agosto, secondo le previsioni di Ilmeteo.it, l'ingerenza temporalesca si farà più attiva e diffusa segnatamente su tutto il comparto alpino, prealpino fino all'Appennino centro-settentrionale. Stasera alcuni temporali, con locali grandinate, potrebbero occasionalmente spingersi verso i settori pianeggianti del basso Piemonte, alta Lombardia fino ai comparti più settentrionali della Val Padana orientale specie su alto Veneto. Temperature senza grossi scossoni, ma con clima via via più afoso.

Giovedì poi sono possibili altri temporali che dai rilievi alpini potranno scendere sui comparti pianeggianti del Nord Ovest come sul Piemonte e Lombardia. A rischio saranno anche città come Torino e Milano, ma solo nella prima mattinata. Sul resto della Penisola domani e venerdì sole e molto caldo al Centro-Sud salvo qualche nube pomeridiana sui rilievi appenninici. Qui le temperature faranno registrare un'ulteriore crescita. In seguito, a parte qualche possibile disturbo su alte pianure del Veneto, l'alta pressione, sembra destinata a perdurare anche per il weekend di Ferragosto, il cuore dell'estate italiana.

Meteo, le previsioni per il 15-16 agosto 2020

Il caldo, purtroppo in molte zone torrido e afoso, sarà protagonista assoluto tanto sabato quanto domenica. Secondo gli esperti di Ilmeteo.it sabato 15, giorno di Ferragosto, sarà una bella e caldissima giornata di sole con temperature davvero di tutto rispetto per il periodo specialmente nella aree interne delle due Isole Maggiori dove i termometri saliranno addirittura sopra la soglia dei 40°C. Il caldo sarà purtroppo afoso a causa degli alti tassi di umidità sul resto del Paese in particolare nelle aree interne del Centro e sulla Val Padana. Il 15 agosto quindi caldo intenso al Sud e sulle isole e temperature che recupereranno qualche grado anche al nord, dopo l'instabilità delle giornate precedenti.

Domenica 16 agosto l'alta pressione nord-africana continuerà ad avvolgere l'Italia su molte regioni. Soltanto dal pomeriggio del 16 si sentiranno i primi timidi effetti del vortice in avvicinamento con la possibilità di qualche temporale di calore ad appannaggio dei rilievi alpini, prealpini specie tra Piemonte e Lombardia.

