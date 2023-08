Svolta meteo all'orizzonte: quando finisce l'ondata di caldo e arrivano i temporali

Mercoledì 23 agosto dovrebbe esserci il picco della terza ondata di caldo della stagione estiva. Oggi e domani le temperature saranno in costante aumento e i valori saranno ben al di sopra della media del periodo. 38 gradi al Nord Ovest, si boccheggia anche in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. In alcune zone si toccheranno anche i 40 gradi. A luglio il caldo record aveva interessato soprattutto il Sud e i temporali il Nord, questa settimana invece è il contrario: possibile instabilità in Calabria, Basilicata e Sicilia, con gran caldo invece al Nord.

Il caldo torrido è arrivato per restare ancora per un po' di giorni. La circolazione sull'Europa centrale e meridionale è sostanzialmente bloccata con un anticiclone africano posizionato tra Spagna, Francia meridionale e Italia settentrionale.? La situazione dovrebbe migliorare solo da venerdì prossimo in poi. Per ora il perdurare della stasi anticiclonica farà salire ulteriormente le temperature, in particolar modo al Nord e al Centro. La svolta reale è attesa a partire da domenica, con un fronte atlantico che transiterà sull'Italia portando forte maltempo su determinate zone. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Quando cambia drasticamente il tempo

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, già nella giornata di giovedì primi temporali dovrebbero iniziare a interessare i settori alpini. Poi tra venerdì e sabato i fenomeni di instabilità diurna o serale dovrebbero diventare più diffusi e a tratti interessare anche i settori di pianura. In questo frangente a causa delle temperature ancora molto alte che si registreranno i temporali potrebbero risultare anche violenti e associati a grandine. Contemporaneamente il piccolo minimo di bassa pressione alle latitudini meridionali eserciterà ancora una certa influenza sul tempo del Sud. Nelle ore pomeridiane saranno ancora possibili dei temporali tra Campania, Calabria e Sicilia.

Ma il cambio di scenario vero e proprio è atteso solo a partire dalla domenica grazie a un fronte atlantico ben organizzato che transiterà sull'Italia portando forte maltempo dapprima al Nord, poi all'inizio della settimana successiva e quindi tra il 28 e il 30 anche al Centro Sud. Sarà questo fronte a mettere definitivamente un punto finale alla terza ondata di caldo dell'estate. Inizia intanto una settimana bollente. L'ennesima.