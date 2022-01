Previsioni meteo: stabilità fino all'arrivo del break di pioggia e neve

Da varie settimane un grosso campo di alta pressione oceanico, l'anticiclone delle Azzorre, comanda il tempo in Europa. L'alta pressione riuscirà a proteggere l'Italia anche per gran parte del weekend, in cui avranno inizio i tre giorni della Merla, dopo di che dovrebbe subire un temporaneo indebolimento.

Secondo Andrea Garbinato, di iLMeteo.it, fino a domenica 30 il tempo non subirà grossi scossoni salvo per un rapido peggioramento venerdì sera sul medio e basso Adriatico, dove l'afflusso di aria più fredda provocherà qualche precipitazione sparsa, nevosa anche sotto i 1000m. Ma la vera svolta avverrà nel corso di lunedì 31 gennaio. L'arrivo di correnti umide dall'oceano (venti di Libeccio e poi Scirocco) non farà solo aumentare le nubi al Centro-Nord, anche con qualche pioggia su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, ma soprattutto anticiperà l'irruzione di aria artica attesa per martedì 1° febbraio.

Nel corso di martedì 1 venti impetuosi dai quadranti settentrionali (soprattutto Tramontana) soffieranno da burrasca sui bacini centro-meridionali; il tempo peggiorerà rapidamente da Abruzzo e Molise verso Lazio e Sud Italia con precipitazioni a tratti molto intense, ma soprattutto nevose a quote via via più basse e fino a raggiungere i 5-600 metri in serata. Il Nord sarà riparato dalle Alpi (neve copiosa sui confini) e qui saranno il sole e un'aria frizzantina a essere i protagonisti della giornata. Nei giorni successivi, l'anticiclone tornerà più forte a invadere tutto il Paese riportando un'atmosfera stabile su tutte le regioni. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni fino alla fine del mese, dopo di che subiranno un temporaneo calo.

Anche per 3bmeteo.com con le ultime ore del mese, dal 31 gennaio, l'anticiclone atlantico sembra di nuovo intenzionato a migrare verso nord, innescando lungo il suo bordo destro una discesa di correnti fredde di origine artica con un fronte che prenderebbe di mira le Alpi, specie i versanti settentrionali, e le regioni centro-meridionali. Determinerebbe un graduale peggioramento lunedì con temperature in calo, venti in rinforzo e nevicate ancora una volta in abbassamento di quota ad inizio settimana. Meno coinvolto il resto del Nord Italia, sotto vento alla catena alpina, in condizioni di tempo più soleggiato, a parte la possibilità di una certa variabilità su Liguria e Triveneto.