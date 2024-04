Se quella di oggi, 25 aprile, è una giornata all'insegna di un meteo instabile, la situazione è destinata a cambiare nel weekend. Oggi infatti ampie zona d'Italia saranno alle prese con nubi, pioggia e perfino la neve. Già da domani venerdì 26 aprile però le temperature iniziano a risalire e il quadro invernale degli ultimi giorni cede il passo a scenari estivi.

Gli esperti di 3bmeteo, spiegano che a partire da venerdì "l'afflusso artico andrà attenuandosi, fino a interrompersi nell'ultimo weekend di aprile. Al suo posto entrerà in gioco una circolazione completamente diversa, caratterizzata da una parte dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica, dall'altra dalla rimonta di un campo anticiclonico afro-mediterraneo verso l'Italia e i Balcani".

Il tempo andrà stabilizzandosi al Centro-Sud e le temperature aumenteranno. Al Nord invece, e in particolare al Nordovest, si avvertiranno i disturbi provenienti dalla saccatura atlantica.

Le previsioni meteo a Pisa per il weekend

Le previsioni meteo per venerdì 26 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1695m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Le previsioni meteo di sabato 27 aprile

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2201m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

Le previsioni meteo di domenica 28 aprile

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3029m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.