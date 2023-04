Meteo, le previsioni per la settimana di Pasqua in Toscana

Ecco le previsioni del meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com per la Settimana Santa in Toscana:

MERCOLEDI' 5 APRILE. Ritroveremo nuovamente moderati venti di Grecale, più rafficati sulle coste livornesi e grossetane e valori massimi compresi entro gli 11-14°C. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso.



GIOVEDI' 6 APRILE. Sole prevalente ma con probabili brinate o gelate tra tarda notte e primo mattino - purtroppo - sia in collina che in pianura, con valori compresi tra 0 e -2°C in particolare sulla Piana Fiorentina-Pistoiese e Pratese, sul Mugello, sul Valdarno superiore, su Arezzo e sulle altre pianure aretine, sulla Lucchesia e sulle valli senesi.

VENERDI' 7 APRILE. Un primo peggioramento a suon di acquazzoni e rovesci è previsto nel pomeriggio-sera di venerdì 7 aprile, con nevicate sull'Appennino tosco-emiliano. Tra sera e prime ore di sabato proprio l'area tra Versilia, Pisa, Lucca, Firenze e Livorno/medio livornese potrebbe risultare quella più bersagliata da locali forti rovesci o temporali.



SABATO 8 APRILE. Il fronte evolverà verso Sud tra mattino e pomeriggio, colpendo principalmente senese, aretino e Maremma; tra primo pomeriggio e prima sera migliorerà inizialmente sulle aree centro-settentrionali per poi migliorare ovunque entro fine giornata. Temperature minime previste in netto aumento.

DOMENICA 9 APRILE. Condizioni stabili e assolate al mattino, maggiore incertezza al pomeriggio con locale instabilità a macchia di leopardo, prevalentemente sulle aree appenniniche e pre-appenniniche, ma non è escluso il coinvolgimento entro la prima serata di alcune aree ben più ad Ovest. Temperature massime in lieve ulteriore ripresa.



Lo scarto temporale per Pasquetta risulta ancora molto ampio; quello che ad oggi si può dire è che probabilmente sarà una giornata prevalentemente stabile e assolata con venti orientali, locale e veloce instabilità potrebbe comparire nel corso del pomeriggio sui comparti appenninici e aree prospicienti, isolatamente anche poco più ad Ovest entro sera. Temperature in ulteriore lieve aumento in pianura rispetto alle precedenti ventiquattro ore.