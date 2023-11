Meteo, tempo instabile poi venerdì tornano piogge e temporali

Tempo ancora instabile sulla Toscana nel corso dei prossimi giorni per il transito dell’ennesima perturbazione attesa soprattutto venerdì. Già nel corso delle prossime ore, tuttavia, correnti umide, come rende noto il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni, rinnoveranno frequenti annuvolamenti, specie sui settori centro settentrionali della regione con il rischio di nuove precipitazioni tra livornese, Versilia e Appennino tosco-emiliano. "Meglio nella giornata di mercoledì, che vedrà un netto miglioramento entro il pomeriggio con il ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi dopo gli ultimi piovaschi della notte sui settori interni - prosegue Mazzoleni - non durerà molto perché già entro la serata di giovedì giungerà la nuova perturbazione responsabile di un venerdì di maltempo con rovesci e temporali diffusi in particolar modo sui settori centro settentrionali della regione con fenomeni localmente intensi tra livornese e Valdarno inferiore. Il tutto accompagnato da ventilazione a tratti tesa occidentale/sudoccidentale con rischio mareggiate nella giornata di venerdì e sabato".

Nel dettaglio di Pisa tempo ancora uggioso nel corso della giornata e nella prima parte di mercoledì ma senza il rischio di precipitazioni degne di nota. Meglio tra la seconda parte di mercoledì e giovedì in attesa di un peggioramento venerdì con il transito di rovesci sparsi. Temperature in lieve flessione nei prossimi giorni con massime non oltre i 16/17°C nel prossimo fine settimana.