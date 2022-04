Meteo: nuova perturbazione in arrivo mercoledì, poi migliora

Rapida perturbazione in arrivo nella seconda parte di mercoledì 6 aprile sulla Toscana, con piogge sparse in veloce spostamento dalle regioni centrali verso quelle del Sud Italia. Lo rende noto il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia. I settori toscani più interessati risulteranno quelli centro-meridionali (senese, grossetano e aretino) con piogge che potranno indugiare sin verso la tarda notte di mercoledì. Venti meridionali, moderati sui settori centro-occidentali, in rotazione a Maestrale sulle coste dalla serata del 6 aprile. Migliora da giovedì con il ritorno di tempo stabile e temperature massime decisamente miti (18/22°C); qualche debole pioggia o acquazzone pomeridiano permarrà sulle aree appenniniche e pre-appenniniche. Moderata o forte ventilazione di Libeccio.

Le previsioni meteo a Pisa

Attesa su Pisa una mattinata di mercoledì con poche nubi, prevalentemente di tipo alto e stratificato. Progressivo aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata/primo pomeriggio con l'arrivo di deboli/debolissime e sporadiche piogge nella prima serata; in rapido assorbimento. Seguirà un miglioramento da giovedì in estensione anche a tutto il weekend, seppur con nuvolosità a tratti variabile o di tipo medio-alto; previsti inoltre forti venti di Libeccio con raffiche anche superiori ai 65 km/h e mareggiate sui tratti costieri esposti. Temperature massime che si aggireranno intorno ai 17-18°C.