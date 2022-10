Meteo, le previsioni a Pisa: Ognissanti con il sole, ma nuvole e pioggia in avvicinamento

Sulla Toscana la giornata di Ognissanti sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, di tipo medio-alto, in particolare sui settori appenninici Nord-occidentali, nello specifico tra Lunigiana, Garfagnana ma anche sul Massese, laddove si svilupperà qualche pioggia tra pomeriggio e sera. Asciutto altrove con possibilità ancora per qualche foschia o nebbia a valle entro il mattino. E' quanto rende noto Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com.



Graduale cambio della circolazione atmosferica da mercoledì 2 novembre, complice il transito di prime correnti atlantiche: prevista una giornata con nuvolosità irregolare, spesso compatta di nuovo sull'alta Toscana, associata a piogge sparse, più frequenti e a carattere di rovescio sul comparto appenninico e sulla Versilia. Incisivo affondo Nord Atlantico tra il 3 e 4 novembre, per una perturbazione più organizzata che porterà piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, contestualmente ad un calo delle temperature e ad un rinforzo dei venti da Sud-Sudovest.

METEO PISA. Martedì 1° novembre caratterizzato ancora da tempo stabile, seppur con nuvolosità stratificata in ispessimento dal primo pomeriggio; temperature massime entro 21-23°C. Più nubi mercoledì, con possibilità per qualche pioggia tra pomeriggio e sera. Tempo instabile tra giovedì e venerdì, con passaggio di piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature in calo e venti in rinforzo da O-SO.