Meteo: fino a sabato bel tempo a Pisa, 1° maggio tra sole e pioggia

Breve fase stabile sulla Toscana caratterizzata da un rinforzo dell'alta pressione con giornate soleggiate e dal clima diurno più caldo, specie sul Grossetano, almeno fino a sabato 30 aprile compreso. Lo rende noto il meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghisu.

"Seguirà con buona probabilità un cambio della circolazione in quota, per l'arrivo di correnti più umide ed instabili che causeranno un indebolimento dell'azione anticiclonica sul Mediterraneo. Pertanto domenica 1° maggio si prospetta variabile, tra sole e nuvolosità irregolare associata a occasionali rovesci o qualche breve temporale, più frequenti nei settori interni della regione. Le temperature subiranno un calo, specie nei valori massimi, che non supereranno i 18-20°C. Venti moderati inizialmente meridionali, poi in rotazione dai quadranti Nord-Nordovest".

Meteo Pisa

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla città di Pisa almeno fino a sabato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima diurno gradevole; temperature massime sin verso i 22-24°C e venti moderati da Nordest.

Domenica 1 maggio tra sole e nubi sparse, in un contesto di variabilità associata ad occasionali rovesci o qualche breve temporale. Temperature massime in calo su valori entro 17-19°C, e venti a tratti moderati da Sud, in rotazione entro sera a N-NO