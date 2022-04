Meteo, 1° maggio di tempo instabile: le previsioni a Pisa

"L'alta pressione è in fase di indebolimento e questo determinerà un weekend del 1° maggio in parte instabile su alcune regioni d'Italia”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Sabato prime locali piogge o rovesci interesseranno in modo sparso le Alpi per poi estendersi entro fine giornata a pianure lombardo-piemontesi e Liguria; ancora in prevalenza stabile e soleggiato sul resto della Penisola. Domenica 1 maggio tempo spiccatamente variabile al Centronord, con nubi irregolari associate ad acquazzoni o temporali sparsi più probabili su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria, Marche, occasionalmente anche tra Lazio e Abruzzo. Qualche pioggia potrà interessare pure l'estremo Sud e in particolare Sicilia, medio-bassa Calabria, Salento”.

“Attenzione questo non significa che pioverà dalla mattina alla sera e dappertutto - precisa l'esperto di 3bmeteo.com - ma anzi gli acquazzoni potranno colpire in modo assai disorganizzato, non diffuso, lasciando a secco alcune zone; contestualmente non mancheranno anche delle parentesi soleggiate o comunque delle aperture tra un rovescio e l'altro”.

TEMPERATURE IN CALO MA CLIMA COMUNQUE MITE. “Sabato clima ancora piuttosto caldo in particolare al Centrosud dove si potranno superare punte di 23-24°C; al Nord invece calo termico, che nella giornata di domenica si concretizzerà anche il resto dell'Italia ma con clima che si manterrà comunque abbastanza mite: le temperature massime spazieranno infatti mediamente tra i 17°C e i 22°C, con punte superiori sulla Sardegna".

Le previsioni a Pisa

SABATO 30 APRILE. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2759m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest.

DOMENICA 1° MAGGIO. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2093m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.