Meteo: si chiude la parentesi instabile, nel weekend torna l'afa

Dopo una breve fase perturbata tra oggi e domani, nel weekend si prevede bel tempo. Da sabato, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, come riporta Today.it, l'anticiclone è intenzionato ad avanzare con decisione verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, abbracciando lo Stivale e dando vita ad una fase più stabile e soleggiata su tutte le regioni. Farà eccezione una residua variabilità nelle primissime ore di sabato su parte del Sud, destinata però esaurirsi velocemente, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti con il passare delle ore.

Anche la domenica si preannuncia stabile e in prevalenza soleggiata sull'Italia. L'aria calda che affluirà dalle latitudini subtropicali determinerà inoltre un incremento delle temperature, soprattutto al Nord, sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche. Su questi settori si potranno raggiungere picchi di 33/35°C (zone interne del medio Tirreno, della Sardegna e della Sicilia), mentre il caldo risulterà più contenuto sul versante adriatico.

Permarranno venti ancora tesi settentrionali sull'Italia, generalmente di Maestrale con raffiche anche fino a 60-80km/h su Mar di Sicilia, basso Adriatico, Canale d'Otranto e Ionio settentrionale, un po' più intensi nella giornata di sabato. Venti più attenuati invece al Nord.

Le previsioni a Pisa

VENERDI' 10 GIUGNO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3319m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

SABATO 11 GIUGNO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4298m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

DOMENICA 12 GIUGNO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4162m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.