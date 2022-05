Meteo, settimana di stabilità: sole e caldo nel pisano

L'area depressionaria che ha stazionato sulla penisola nell'ultima settimana si sposterà gradualmente verso il Mediterraneo orientale, lasciando spazio ad un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, che porterà in Toscana un assaggio d'estate. Lo rende noto il meteorologo di 3BMeteo Stefano Ghisu.

Pertanto da martedì si apre una fase stabile e soleggiata sulla Toscana, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per lievi di velature di passaggio e da condizioni climatiche più calde. Temperature pomeridiane che raggiungeranno i 27-29°C nelle pianure dell'entroterra; valori più contenuti e mitigati lungo le coste, per effetto di moderati venti a regime di brezza termica.

METEO PISA. Settimana caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi per il transito di lievi velature. Possibili foschie tra notte e mattino sui settori dell'entroterra. Clima diurno gradevole, con temperature massime anche prossime i 24-25°C. Venti a regime di brezza a tratti moderati.