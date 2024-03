Meteo a Pisa, inizio settimana con le nuvole poi torna il sole

La perturbazione che domenica ha portato intenso maltempo su parte del Nord e abbondanti nevicate sulle Alpi e non solo mollerà la presa al Nord nella giornata di lunedì, ma determinerà ancora condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali con rovesci e temporali anche forti e con nevicate sull'Appennino. Martedì le condizioni andranno migliorando anche sulle regioni del Centro Italia, ma non ancora al Sud, alle prese con la fase finale del fronte, pilotato dalla saccatura in spostamento sui Balcani. Dall'Europa occidentale intanto, come confermano da 3bmeteo, inizierà ad espandersi un campo di alta pressione che avrà ripristinato condizioni più stabili al Centro-Nord, dalla metà della settimana anche al Sud, con temperature in generale aumento.

Le previsioni a Pisa

LUNEDI' 11 MARZO. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1579m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

MARTEDI' 12 MARZO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1945m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

MERCOLEDI' 13 MARZO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1885m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

GIOVEDI' 14 MARZO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2224m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

VENERDI' 15 MARZO. Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2274m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.