Meteo, sole e temperature dal sapore d'estate: le previsioni a Pisa

L’estate arriva in anticipo. Secondo gli esperti infatti, come riporta Today.it, in Italia è in arrivo un anticiclone che si estenderà su tutta l’Europa, prima centrale e poi meridionale, portando tempo stabile, bello e con temperature sopra i livelli stagionali. Infatti, come spiegano gli esperti di 3BMeteo, già nella giornata di martedì i valori massimi sono arrivati “fino a 27/28 gradi centigradi in Val Padana, in Toscana, Umbria, Lazio e in alcune zone della Puglia con punte fino a 29 gradi centigradi”.



Adesso le cose andranno solo in miglioramento in questi giorni. Soprattutto al Centro e Nord dell’Italia. L'alta pressione è accompagnata anche da una massa d'aria calda: le temperature infatti stanno già facendo registrare valori sopra le medie stagionali, nel corso della settimana toccheremo punte tipicamente estive, arrivando appunto anche ai trenta gradi. Questo fino al prossimo fine settimana quando l’indebolimento dell’anticiclone lascerà spazio a nuova instabilità. Ma intanto questa sarà una settimana di sole e caldo.

Le previsioni a Pisa

GIOVEDI' 12 MAGGIO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3792m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

VENERDI' 13 MAGGIO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3938m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.