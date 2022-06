Meteo, caldo e afa con l'anticiclone africano: temperature in aumento

“Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà progressivamente l’Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso ed afoso”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che tuttavia aggiunge: “Non mancheranno però anche locali quanto improvvisi temporali di calore tra le ore pomeridiane e serali, lunedì al Nord, da martedì soprattutto sull’Appennino, specie centrale, nonché occasionalmente sulle aree interne di Toscana, Lazio e sull’Umbria. Come detto il caldo si farà sentire, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico dove si potranno raggiungere o superare punte di 32-33°C; qualche grado in meno lungo il versante adriatico complice una residua ventilazione settentrionale. Oltre al caldo si farà sentire anche l’afa, specie in Pianura Padana e in generale lungo i settori costieri e nelle grandi aree urbane, qui soprattutto nelle ore serali”.

DAL 17 GIUGNO INTENSA ONDATA DI CALDO AFRICANO, PICCHI DI 38-40°C. “Dopo aver interessato Spagna e Francia, con punte di caldo notevoli e probabilmente in alcuni casi anche record, una intensa fiammata africana raggiungerà pure l’Italia da venerdì prossimo - avverte inoltre Ferrara di 3bmeteo.com - in questa fase il caldo sarà in netta intensificazione, dapprima al Nord e lungo il versante tirrenico, ma successivamente anche sul resto d’Italia. Nel prossimo weekend non si esclude possano essere registrati picchi locali anche di 38-40°C sulle zone interne; meno caldo ma afa alle stelle lungo le coste”.

A SEGUIRE PROBABILE VIOLENTO BREAK TEMPORALESCO. “Nella settimana successiva invece il caldo africano potrebbe venire spazzato o quantomeno smorzato da rovesci e temporali anche violenti, in particolare al Centronord. Primi intensi temporali tuttavia potrebbero interessare già parte del Nord entro la fine di domenica. Si tratta ad ogni modo di una tendenza e certamente non di una previsione definitiva, che andrà ulteriormente analizzata e confermata” concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni a Pisa

LUNEDI' 12 GIUGNO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3874m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

MARTEDI' 13 GIUGNO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3892m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

MERCOLEDI' 14 GIUGNO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4062m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.