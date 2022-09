Meteo, bye bye estate: temporali e calo termico anche a Pisa

Anche in Toscana si farà sentire il cambio di rotta dal punto di vista meteo dopo giornate all'insegna del bel tempo e del caldo.

Sulla nostra regione, come sul resto d’Italia, stiamo vivendo infatti una fase decisamente calda. Come sottolinea il meteorologo di 3BMeteo Federico Brescia, a causa di una rimonta anticiclonica di matrice africana, le temperature si sono di nuovo impennate su valori decisamente oltre la media, come spesso successo in questa estate. Il caldo si farà sentire ancora per un paio di giorni ma il tempo inizierà gradualmente a peggiorare già dalla giornata di domani, mercoledì 14, con nuvolosità in aumento e qualche rovescio dal pomeriggio sulle aree al confine con la Liguria.



Da giovedì a sabato avremo giornate caratterizzate da una spiccata instabilità con temporali anche forti nelle aree interne, possibili grandinate e colpi di vento. Più variabile in costa dove si alterneranno rovesci sparsi a schiarite.

Sabato entrerà aria decisamente più fredda che causerà un crollo termico anche di una decina di gradi. Le temperature minime da domenica potrebbero scendere intorno ai +10°C, mentre di giorno si toccheranno i 21-23°C. Un netto cambio d’aria.

Attenzione al forte vento di Libeccio con onde fino a 4-5 metri tra venerdì e sabato sulla costa.

METEO PISA. Mercoledì cielo disturbato da passaggi nuvolosi generalmente medio-alti, in prevalenza asciutto. Caldo, punte di 31°C. Giovedì variabile con schiarite ma anche improvvisi rovesci, temperature massime non oltre i 28°C. Venerdì variabile tra nubi, schiarite e improvvisi piovaschi pomeridiani, temperature massime tra 27 e 29°C. Sabato temporali e definitivo crollo termico. Forte vento di Libeccio tra venerdì e sabato.