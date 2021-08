Meteo, il caldo allenta la presa: a Pisa la settimana inizia all'insegna del bel tempo

Il caldo che per settimane ha avvolto l'Italia inizia ad allentare la presa. Sono attesi per la giornata di oggi, 16 agosto, i primi temporali, soprattutto nel Nordest, che porteranno a un primo calo termico nelle regioni settentrionali e in alcune zone del Centro. Merito di una perturbazione atlantica che inizierà ad erodere il bordo superiore dell’anticiclone africano, accompagnata da correnti fresche e pioggia, che metterà fine all'ondata di caldo.

Al Sud le alte temperature dureranno ancora qualche giorno in più e tra martedì e giovedì l'ondata di caldo intenso potrebbe arrivare a conclusione.

Le previsioni di 3BMeteo per Pisa

LUNEDI' 16 AGOSTO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4284m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

MARTEDI' 17 AGOSTO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4312m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

MERCOLEDI' 18 AGOSTO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4024m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.