Settimana di maltempo: pioggia e temporali anche a Pisa

Con il definitivo smantellamento dell’anticiclone sull’Europa centrale si spalancherà la porta dell’Atlantico e una serie di perturbazioni transiterà nei prossimi giorni sulla Toscana. Lo conferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

"Porteranno piogge e rovesci a tratti temporaleschi e localmente intensi, anche se tra un fronte e l’altro si avrà spazio per belle schiarite. La prossima perturbazione sarà in azione già dalle prime ore di mercoledì e determinerà piogge e temporali sin dalle ore notturne. Darà luogo a fenomeni anche di forte intensità con possibili nubifragi e locali criticità idro-geologiche, in particolare nella prossima notte sul Grossetano, dove gli accumuli pluviometrici potranno superare i 100mm in poche ore".



"Il fronte - prosegue Badellino - sarà seguito però da un’attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio, con schiarite in arrivo. Giovedì sarà una giornata variabile, con aperture alternate ad annuvolamenti e qualche pioggia che tenderà ad organizzarsi soprattutto sulle aree settentrionali della regione, dove in serata giungeranno alcuni temporali. Questi precederanno un nuovo peggioramento con piogge e temporali che nella notte su venerdì risulteranno localmente forti, specie sull’alta Toscana. Ma già nel pomeriggio si esauriranno lasciando spazio ad ampie aperture, prima dell’ennesima perturbazione prevista per sabato".

METEO PISA. Mercoledì sarà una giornata molto nuvolosa con piogge e rovesci sparsi già dalle prime ore della notte, ma tra il pomeriggio e la sera i fenomeni si esauriranno e subentreranno parziali schiarite. Recupereranno alcuni gradi le temperature diurne, con le massime che oscilleranno intorno ai 18°C. Giovedì giornata nuvolosa con qualche pioggia o rovescio nelle ore pomeridiane, in attesa di una nuova perturbazione che nella notte successiva determinerà nuove piogge ed anche qualche temporale. I fenomeni si esauriranno in mattinata e subentreranno schiarite anche ampie, con temperature diurne intorno a 19°C. Sabato possibile nuova perturbazione con qualche pioggia e temperature in calo.