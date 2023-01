Meteo, l'inverno si fa sentire: le previsioni a Pisa

Dopo un avvio di inverno decisamente atipico con clima mite e scarse precipitazioni, sull'Europa e parte della Penisola l'inverno torna a farsi sentire. Nel corso della prossima settimana, infatti, come rendono noto da 3Bmeteo, la discesa di una massa d'aria artica marittima dal Polo porterà freddo, tanta pioggia e nevicate anche a bassa quota. Quindi ci attende una settimana decisamente dai connotati più invernali.



!Nello specifico per la Toscana, domenica ritroveremo ancora condizioni di spiccata variabilità, con piogge e rovesci che interesseranno le province di Massa, Pisa, Firenze, Lucca, Pistoia, Prato e Arezzo, mentre sul resto del territorio avremo condizioni più stabili, con alternanza tra nubi e schiarite. Da lunedì l'arrivo di una prima perturbazione da ovest porterà un ulteriore aumento dell'instabilità durante la seconda parte del giorno, con precipitazioni sparse su tutto il territorio. Piogge che andranno avanti anche durante tutta la giornata di martedì con maltempo diffuso, calo termico e forti venti di libeccio. Prime nevicate che interesseranno la dorsale appenninica, con fiocchi a partire dai 1400-1500 m. Quota neve che andrà gradualmente calando nel corso di mercoledì quando dopo una breve tregua, una nuova perturbazione tornerà ad interessare tutta la regione portando un ulteriore calo delle temperature".



"Fiocchi anche tra la notte e il primo mattino di giovedì potranno spingersi a quote collinari, con neve anche fino a 300-500 m. Durante tale fase non si escludono possibili nevicate anche a quote più basse, specie dove insisteranno le precipitazioni. Quindi venerdì ancora della residua instabilità potrebbe interessare ancora i settori interni e appenninici con sporadiche precipitazioni, nevose a partire dai 200-300 m, mentre risulterebbe asciutto e stabile sul resto della regione. Condizioni che andranno ulteriormente migliorando nel weekend, con tempo stabile e soleggiato, ma con clima invernale" sottolineano da 3Bmeteo.





Domenica il tempo sarà caratterizzato da cielo molto nuvoloso e qualche isolato piovasco nel corso del giorno. Durante la prossima settimana, dunque, la svolta invernale porterebbe delle piogge diffuse per il transito di una prima perturbazione tra lunedì pomeriggio e martedì. Precipitazioni che da mercoledì assumeranno carattere sparso ed intermittente, con alternanza di pause asciutte e qualche debole e breve schiarita. Durante tale fase le temperature saranno in calo, per l'arrivo di aria artica da nord, con quota neve in calo anche fino a quote collinari da metà settimana. Fiocchi che potrebbero spingersi fino a 400-500 m nell'entroterra. Condizioni che andranno gradualmente migliorando nel corso del weekend con tempo più stabile e soleggiato, ma con gelate nelle aree interne al mattino.Venti che risulteranno moderati-tesi di libeccio fino a martedì; in rotazione e diminuzione da metà settimana. Temperature in calo, con massime che non andranno oltre i 10°C, specie nel corso del prossimo weekend.