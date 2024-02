Tendenza meteo della settimana: si parte col sole, si finisce con la pioggia

Cambia la tendenza meteo nella settimana entrante, con il ritorno della pioggia sulla Penisola. Lo dice Carlo Migliore di 3bmeteo.com. Difficile ancora però localizzare e dare un tempo preciso alle precipitazioni, spesso affette sul Mediterraneo da anticipi o ritardi a causa dell'interazione del bacino con le correnti instabili. L'artefice del cambio sarà il flusso perturbato atlantico che si organizzerà attorno al profondo vortice d'Islanda che da metà settimana prenderà in mano le redini del tempo su tutta l'Europa.

Le previsioni meteo a Pisa

Lunedì 19 febbraio

A Pisa domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2384m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 20 febbraio

A Pisa dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1931m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 21 febbraio

A Pisa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2247m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 22 febbraio

A Pisa cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2262m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 23 febbraio

A Pisa cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. deboli piogge serali, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.