Pioggia e vento, a Pisa un weekend dal sapore invernale

"L'Italia centrale e in particolare la Toscana continueranno a risentire di una marcata instabilità atmosferica che nel corso del weekend, soprattutto sabato si accentuerà a causa dell'arrivo di una massa di aria fredda di matrice artica. Già la giornata di venerdì sarà caratterizzata da piogge abbondanti anche intense sui settori centro settentrionali della regione con la zona di Livorno particolarmente esposta ai fenomeni. Fenomeni che poi entro sera si estenderanno anche alle zone centro meridionali". E' la situazione meteo prevista per la nostra regione come sottolinea Carlo Migliore di 3Bmeteo. "Nella giornata di sabato i contrasti termici con l'aria fredda in arrivo causeranno anche la formazione di cellule temporalesche che si assoceranno a probabili grandinate con nevic ate che potranno cadere in collina fino a 500-600m o in caso di rovesci intensi persino più in basso. Le temperature diminuiranno sensibilmente portandosi sotto le medie del periodo con scarti anche nell'ordine degli 8-10°C in meno. L'evoluzione sarà poi accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti di libeccio che nella giornata di sabato soffieranno al largo e in prossimità della costa con raffiche fino a 100km/h. Saranno dunque possibili anche mareggiate di una certa importanza sui litorali esposti soprattutto sul Livornese e sulle isole dell'arcipelago, in particolare l'Isola d'Elba".

METEO PISA. Cieli spesso chiusi e piogge sparse sulla città di Pisa nel corso dei prossimi giorni a causa di un vortice di bassa pressione che insisterà sull’Italia fino a tutto il weekend. Piogge saranno possibili già venerdì seppur a carattere intermittente e intervallate da qualche schiarita. Sabato l’instabilità si accentuerà per l’arrivo di aria più fredda con possibilità soprattutto nella prima parte della giornata di rovesci di pioggia localmente anche a carattere temporalesco. Domenica situazione migliore con variabilità e qualche scroscio di pioggia di breve durata più probabile tra il pomeriggio e la sera. Le temperature sono previste in netta diminuzione soprattutto sabato quando le massime non saliranno oltre i 12/13°C con minime intorno ai 5°C. Attenzione anche ai venti che soffieranno forti dai quadranti sud occidentali. Le raffiche di libeccio sulla costa potrebbero raggiungere anche gli 80/90km/h. Il mare risulterà molto mosso fino ad agitato con possibilità di locali mareggiate.