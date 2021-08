Meteo, dopo il break torna Lucifero: temperature in salita nel weekend

Se oggi e domani c’è speranza per continuare a respirare con qualche fronte di aria più fredda e anche piogge in alcune zone del Paese, per sabato e domenica ritorna il grande caldo con picchi fino anche a 35 gradi centigradi, soprattutto su Centro e Nord. E così Lucifero si impossesserà ancora una volta dell’Italia. Sia sabato che domenica saranno due giornate dove il sole e il caldo saranno i protagonisti assoluti del tempo. Farà meno caldo al Sud dove saranno davvero poche le zone dove si toccheranno questi valori ma il sole farà sempre da padrone.

Come spiegano anche gli esperti di 3BMeteo, “sabato 21, quando Lucifero avrà già spento i ventilatori inibendo così le fresche correnti di Maestrale e di Bora che un po' di respiro ci hanno regalato in questi ultimi giorni, le colonnine di mercurio torneranno a toccare picchi notevoli, intorno almeno ai 33/34°C su alcuni tratti della Val Padana e nelle zone più interne del Centro, specie su Toscana, Umbria e Lazio. Solo qualche grado in meno invece al Sud, grazie a residue correnti più fresche che insisteranno per gran parte della giornata".

Previsioni per il 21 e 22 agosto: domenica come sabato

Anche domenica tanto sole e al Centro Nord aumenteranno ulteriormente le temperature. “Il caldo tornerà a farsi sentire con forza, specie nei grandi agglomerati urbani, dove la colonnina di mercurio potrebbe toccare punte di 35/36°C in Val Padana, specie in Emilia e in particolare in città come Bologna e Ferrara. Valori simili sono attesi anche al Centro, come per esempio a Firenze, Prato e nelle zone intorno a Roma”.

Le previsioni meteo a Pisa

VENERDI' 20 AGOSTO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3808m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

SABATO 21 AGOSTO. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4141m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

DOMENICA 22 AGOSTO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4242m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.