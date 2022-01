Meteo, a Pisa un giovedì instabile poi torna il freddo

"L'alta pressione cede progressivamente il passo ad un cambio della circolazione, così sulla Toscana è previsto un giovedì instabile, specie nella prima parte della giornata, complice la rotazione temporanea delle correnti nei medio-bassi strati che si disporranno da Ovest almeno in un prima fase, accompagnando quindi un rapido aumento delle nubi con piogge sparse e qualche rovescio". Lo rende noto il meteorologo di 3BMeteo Stefano Ghisu. "Precipitazioni già dalla notte a partire dai settori Nord-Occidentali della regione, in estensione tra tarda notte e metà mattino anche alle aree interne e alla bassa Toscana. Previste piogge a carattere di rovescio locale specie tra Apuane e Garfagnana, oltre che tra Versilia, lucchesia, pisano e livornese. Altrove piogge tra il debole e moderato. Correnti umide a loro volta seguite da aria artica che attraverserà la Penisola tra venerdì e domenica, per un weekend soleggiato sulla regione (salvo qualche nube in più domenica), ma dal clima molto freddo specie tra notte e mattino, con temperature minime diffusamente sotto lo 0°C e gelate estese anche in pianura".

METEO PISA. Tempo in peggioramento nella giornata di giovedì sulla città di Pisa, con piogge anche a carattere di rovescio tra notte e mattino. Seguirà un miglioramento dal pomeriggio, con tendenza a schiarite serali. Temperatura massima di 12°C, minima che registreremo in serata, prossima ai 5°C. Venerdì soleggiato, con solo qualche possibile nube bassa nella notte e temperature in calo. Weekend stabile, con sole prevalente sabato e qualche nube in più domenica, ma clima molto freddo specie nella notte ed al mattino; locali gelate con minime entro i 0/-1°C. Venti a tratti moderati da Est-Nordest.